«دبي للإعلام» تعلن عن دورة برامجية خاصة لعيد الفطر

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام انتهاء كل تحضيراتها الخاصة بأيام عيد الفطر المبارك، حيث أعدت عبر شبكة قنواتها التلفزيونية تشكيلة مميزة من البرامج التلفزيونية والإذاعية والفواصل والتغطيات الرقمية، التي ترصد أجواء العيد في دبي وما تشهده من احتفالات وعروض وفعاليات ترفيهية، طوال هذه الفترة، ونقلها إلى العالم بأفضل صورة.

صلاة العيد

في أول أيام العيد يشترك تلفزيون دبي وقناة سما دبي في بث موحد لنقل صلاة العيد من دبي ومكة المكرمة، وعبر فقراته المتنوعة يستعرض برنامج «عساكم من عواده» الذي يقدمه كل من رحاب المهيري وعبدالرزاق محمد، طقوس العيد في دبي والإمارات، وما يمتاز به المجتمع من عادات وتقاليد وحفاوة الاستقبال، كما يستضيف البرنامج مجموعة من الشخصيات المجتمعية الملهمة، وأصحاب المبادرات والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يتفرد البرنامج باستضافته نخبة مميزة من الفنانين الذين جسدوا شخصيات بارزة في المسلسلات الدرامية التي عرضت خلال الشهر الفضيل على شاشات قنوات «دبي للإعلام»، وذلك للحديث عن تجاربهم المختلفة في الدراما وتفاعل الجمهور مع أعمالهم، وردود الأفعال حول شخصياتهم، وتتضمن القائمة الفنانة شيماء علي التي شاركت في مسلسل «أفكار أمي»، والفنانة سعاد علي التي لعبت دور البطولة في مسلسلي «وديمة وحليمة 4» و«السيرك»، وكذلك الفنان جاسم محمد، كما يستضيف البرنامج راشد الرميثي، مقدم برنامج «بين الخطر»، والفنان عبدالرحمن الملا، والفنان الدكتور خالد البناي اللذين أطلا في مسلسل «وطن عمري»، إضافة إلى الفنانة أمل محمد التي شاركت في بطولة مسلسلي «باب السين» و«وديمة وحليمة 4».

تقارير ميدانية

ويعرض البرنامج تشكيلة من التقارير الميدانية التي أعدتها شبكة مراسلي «دبي للإعلام»، ومن بينهم عفراء الغامدي، التي ستتناول في تقريرها أساليب الضيافة واختيار الهدايا المثالية للعيد، ويستعرض عيسى خوري، عبر تقريره، الطقوس الخاصة بالعيد وآراء الجمهور حول أجواء المناسبة في الماضي، إلى جانب التعرّف إلى آراء الجمهور حول أبرز الأعمال الدرامية الرمضانية وأكثرها مشاهدة خلال الشهر الكريم، فيما ستزور زينب العجمي بيوت الفنانين وتعايش أجواء العيد معهم، وغيرها الكثير.

«آخر كلام»

وسيكون متابعو تلفزيون دبي خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، على موعد مع حلقة خاصة من برنامج المسابقات «آخر كلام» الذي يعرض الساعة 10:30 مساء، وفيه تتفاعل رؤى الصبان مع اتصالات المشاهدين وتدعوهم للدخول في تحديات متنوعة تتضمن طرح مجموعة من الأسئلة، والألعاب الشائقة التي تمنحهم الكثير من الجوائز القيمة، فيما سيبث تلفزيون دبي في ثاني أيام العيد، البرنامج الحواري «شطرنج» الذي يقدمه عبدالرحمن الدين، ويستضيف فيه مجموعة من الفنانين والشخصيات المهمة ليستطلع آراءهم في العديد من الموضوعات والقضايا الحياتية، كما ستتضمن الدورة البرامجية برنامج «موعد مع» الذي سيعرض في ثالث أيام العيد في الساعة 10:30 مساء، وفيه تلتقي ندى الشيباني مع مجموعة مميزة من الشخصيات، وتتطرق في حواراتها معهم إلى العديد من القضايا والملفات التي تبرز وجهة نظر ضيوفها وآراءهم وأفكارهم في المجالات التي يعملون فيها، كما تستعرض أحلامهم وطموحاتهم وعلاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني، وتأثير ذلك في أسلوب حياتهم.

الحلقات الأخيرة

كما تتضمن الدورة البرامجية أيضاً برنامج «الفضل العظيم» الذي سيطل بحلقة خاصة تضيء على سنن العيد وفضائله، إلى جانب البرامج الترفيهية والثقافية النوعية، ومن بينها «نبض دبي»، و«منصات رقمية» وغيرها، كما سيتابع الجمهور أيضاً عرض الحلقات الأخيرة من مسلسلات «أفكار أمي» و«باب السين» و«نفس»، «وليالي روكسي»، و«السيرك» و«إخواتي»، إضافة إلى المسلسل التركي «صلاح الدين الأيوبي»، فيما يعرض تلفزيون دبي على مدار أيام عيد الفطر باقة من أقوى الأفلام الأجنبية التي حققت نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر العالمية.

«المندوس» و«السوق القديم»

من جهتها، أعدت قناة «سما دبي» لفترة العيد دورة برامجية يتابع الجمهور من خلالها تشكيلة من البرامج التلفزيونية، ومن بينها حلقة خاصة من برنامج «المندوس» الذي سيبث أيضاً عبر أثير إذاعة دبي، وفيها يواصل الإعلامي إسماعيل عبدالله، تفاعله المباشر مع الجمهور، وتحدي قدرتهم على فتح «المندوس»، ليبدأ بمفاوضتهم وتقديم عروض مالية مغرية لتحفيزهم على التنازل عن مغامرة الكشف عن الجائزة، كما ستعرض القناة أيضاً حلقة خاصة من برنامج «السوق القديم» من تقديم ميثا محمد، والتي ستقدم للمشاركين العديد من التجارب التفاعلية التي تمكنهم من المضي في رحلة فريدة إلى السوق الكبير، حيث يشارك أصحاب المحال (الصائغ والصفّار والعطّار والطوّاش وغيرهم) بحسب اختصاصاتهم في طرح أسئلة مختلفة على المشارك، الذي يتوجب عليه الانتقال عبر مراحل مختلفة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة التي تكون عند محل الطوّاش، ويتعين عليه الإجابة عن لغز الطواش ليتمكن من الفوز بالجائزة الكبرى.

«بين الخطر»

وستشمل دورة «سما دبي» أيضاً حلقة من برنامج «بين الخطر» الذي يسافر فيه صانع المحتوى، راشد الرميثي، إلى أماكن متنوعة في العالم، لاكتشاف جوانب مختلفة من حياة الشعوب، ويسعى إلى تقديمها في قوالب وثائقية، تشمل ما يعيشه من تجارب ثرية قد تعرضه للخطر في معظم الأحيان، كما تتضمن الدورة البرامجية برنامج «بصمات 8» للكاتب والشاعر عوض بن حاسوم الدرمكي، و«المفتش فصيح 4» من تقديم الإعلامي أيوب يوسف، إلى جانب برنامج «تبيان» الذي يطل فيه الدكتور أحمد الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والذي يتناول فيه مجموعة من الموضوعات تتعلق بفقه العيد.

مسرحيات كوميدية

وعلى صعيد المسلسلات، تتضمن دورة «سما دبي» عرضاً لأقوى الحلقات الختامية للمسلسلات المحلية، وهي «وديمة وحليمة 4»، و«دنون» و«وطن عمري»، حيث تعكس جميعها تنوع الدراما الإماراتية، وما تمتاز به من حكايات نابعة من المجتمع، إلى جانب المسلسل الخليجي «المسار» والدراما الخليجية «واحة الأعرابي»، كما ستبث القناة أيضاً مجموعة مسرحيات كوميدية، من أبرزها «مسرحية الطنبور»، ومسرحية «فنتازيا» التي تمتاز بخفة ظلها وحكاياتها الكوميدية.

. أول أيام العيد يشترك تلفزيون دبي وقناة سما دبي في بث موحد لنقل صلاة العيد من دبي ومكة المكرمة.

. حلقتان خاصتان من برنامجَي «المندوس» و«السوق القديم» على شاشة «سما دبي».