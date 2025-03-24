شرطة أبوظبي تعزز ثقافة المطالعة بـ «قراءة سطور»

لتعزيز ثقافة المطالعة، نظمت لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والموروث الشرطي ندوة بعنوان «قراءة سطور.. بين الحاضر والماضي»، في متحف شرطة المربعة في مدينة العين، تزامناً مع شهر القراءة الوطني.

وأكد رئيس لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، المقدم ناصر عبدالله الساعدي، أن القراءة تمثّل حجر الزاوية في بناء الفكر الأمني والوطني، مشيراً إلى أنها أداة أساسية لتطوير القدرات المعرفية والمهارات الشخصية.

واستعرضت رئيسة قسم الشؤون الإدارية في مديرية شرطة منطقة العين بشرطة أبوظبي، المقدم الدكتورة تغريد سيف الداري، أبرز الإنجازات الإبداعية والتطويرية التي نفذتها، علاوة على تجربتها الأدبية في إصدار روايتها الأولى، العام الماضي، بعنوان «قاف القلب والقانون».