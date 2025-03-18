«ليلة الإنقاذ» تنشر التوعية بمساعدة الأحياء البحرية

اختتم مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، المتخصص في أبحاث وإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في المنطقة، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، أخيراً، النسخة الأولى من فعاليته الجديدة «ليلة الإنقاذ»، التي تهدف إلى توعية الجمهور بأفضل الممارسات الواجب اتباعها عند رصد أحياء بحرية بحاجة إلى المساعدة.

وتتيح الفعالية فرصة اكتساب المعرفة حول كيفية تقديم أفضل دعم ممكن للأحياء البحرية، أثناء انتظار وصول المساعدة المهنية من فرق الإنقاذ المتخصصة.

وتضمنت الفعالية جلسات توعوية حول الإجراءات الصحيحة عند رصد كائن بحري في محنة، إذ تعرّف المشاركون إلى الممارسات السليمة الواجب اتباعها.