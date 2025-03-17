أيقونة «الدانوب الأزرق» تحلق في الفضاء

تستعد العاصمة النمساوية لحدث يجمع بين الفن والتكنولوجيا، ويتخطى حدود كوكب الأرض، إذ سيرسل مجلس السياحة في فيينا، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، مقطوعة «الدانوب الأزرق» الشهيرة للمؤلف الموسيقي، يوهان شتراوس الثاني، إلى الفضاء الخارجي.

وتأتي المبادرة ضمن إطار احتفالات «شتراوس 2025» تكريماً لذكرى مرور قرنين على ميلاد الملحن والمؤلف الموسيقي والمايسترو النمساوي، يوهان شتراوس الثاني، وتتزامن مع الذكرى الـ50 لتأسيس وكالة الفضاء الأوروبية، ومرور 125 عاماً على تأسيس «أوركسترا فيينا السيمفونية»، وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح ما وصفه المنظمون بـ«الخطأ» وسد فجوة تاريخية، إذ لم تُدرج هذه المقطوعة ضمن السجلات الذهبية التي أرسلها مسبارا «فوياجر 1» و«فوياجر 2» عام 1977.

وستعزف أوركسترا فيينا السيمفونية، في 31 مايو المقبل، وبقيادة المايسترو الرئيس، بيتر بوبلكا «الدانوب الأزرق»، في مشهد يجمع بين الموسيقى والفضاء وسط حفل خاص في متحف الفن التطبيقي بفيينا، وستبث المعزوفة مباشرة عبر هوائي الفضاء العميق التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في إسبانيا، وستنطلق الإشارة الموسيقية بسرعة الضوء عبر الفضاء عن طريق وكالة الفضاء الأوروبية نحو مسبار «فوياجر 1»، وتتجاوزه بعد 23 ساعة وثلاث دقائق لتواصل رحلتها عبر الفضاء.

ورغم شهرة «الدانوب الأزرق» باعتبارها واحدة من أشهر المقطوعات الموسيقية المرتبطة بالفضاء، إلا أنها غابت عن التسجيلات الذهبية التي حملها مسباري «فوياجر 1 وفوياجر 2» عام 1977. واكتسبت المقطوعة مكانتها الفضائية من خلال ظهورها في الفيلم الأيقوني «2001: أوديسة الفضاء» الشهير لستانلي كوبريك، إذ بدت محطة الفضاء وكأنها ترقص على أنغامها. كما عُزفت على متن محطة الفضاء السوفييتية «مير» عام 1991، ما عزز ارتباطها بالاستكشافات الفضائية.

ورغم أن التسجيلات الذهبية التي كانت على متن مسباري «فوياجر 1 وفوياجر 2» ضمت أعمالاً لباخ وبيتهوفن وموزارت، وكذلك تشاك بيري ولوي أرمسترونغ، إلا أنها أغفلت «الدانوب الأزرق». وتتميز هذه المقطوعة القصيرة، التي يستغرق عزفها 10 دقائق، بجمالها وحيويتها وإيقاعها الراقص، ما جعلها من أشهر وأجمل إيقاعات الفالس في العالم.

من جهته، قال مدير مجلس السياحة في فيينا نوربرت كيتنر: «صنع فيلم ستانلي كوبريك (أوديسة الفضاء) من (الدانوب الأزرق) نشيداً غير رسمي للفضاء. وكجزء من مهمتنا مع وكالة الفضاء الأوروبية سيتم توجيه المقطوعة نحو مسبار (فوياجر 1) أثناء سفره عبر الفضاء بين النجوم، إذ يعد المسبار أبعد جسم من صنع الإنسان في الفضاء، على مسافة تتجاوز 25 مليار كيلومتر من الأرض».

وسيُبث الحدث الموسيقي، الذي يستمر لمدة ساعة كاملة، مباشرة في ثلاثة مواقع رئيسة: ستراندبار هيرمان في فيينا، وحديقة براينت بالقرب من تايمز سكوير في نيويورك، وأمام هوائي الفضاء العميق في مدريد، إضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور العالمي متابعة الحدث عبر البث المباشر.

. 31 مايو المقبل، ستعزف «أوركسترا فيينا السيمفونية» المقطوعة الشهيرة خلال الحدث.