خير يرتبط بفرحة

كل هذا خير النخلة.. التمر الذي يحمل مذاقاً حلواً على مدار العام، لكنه يكون أطيب في شهر رمضان المبارك، إذ يرتبط بفرحة لحظة الإفطار بعد ساعات طويلة من الجوع، حين يكسر المسلم صيامه على ثلاث تمرات بطعم الشهد، وهو يردد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله..

وتحظى النخلة باحتفاء خاص في دولة الإمارات، التي تقدّر «الشجرة الأم» وكل ما تجود به من خيرات.. وفي الصورة أيادٍ إماراتية خبيرة تفرز التمور وتوزعها لمختلف الاستخدامات، فمنها ما يُؤكل أو يُخزن أو يتم نقعه مع الدبس ليُنتفع به على مدار السنة، أو يُهدى للأحبة والأقارب.