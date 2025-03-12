الموسيقى الراقية تصدح مجدداً تحت أنوار ساحة الوصل

تواصل أوركسترا فردوس، إحدى مبادرات مدينة إكسبو دبي، وأول أوركسترا نسائية بالكامل في دولة الإمارات، تقديم حفلات ليالي فردوس الموسيقية أمام جمهور متعدد الجنسيات، إذ تنظم ظهورها الثالث لهذا الموسم من خلال حفلين في 21 و22 الجاري.

وستعزف الأوركسترا في الحفلين عدداً من أشهر المقطوعات الموسيقية العربية من أيام الفن الأصيل، تحت أنوار ساحة الوصل وأجوائها الرائعة، مع ظهور مميز لضيفتَي الشرف الأختين أيوب، الحاصلتين على جوائز عدة في عزف الموسيقى الكلاسيكية.

وستقدم الأوركسترا في حفل ليالي فردوس المقبل تشكيلة لعدد من معزوفات الأغاني العربية الخالدة، منها افتتاحية مسرحية «ميس الريم» للرحابنة، ومقطوعة «الحلوة دي» لسيد درويش، ومقطوعة «لما بدا يتثنى» وهي من الموشحات الأندلسية المشهورة، وغيرها من المقطوعات العربية المشهورة التي خلدها الزمن ومازالت محفورة في سجل الفن الأصيل.

ويستضيف الحفل الثنائي المشهور، سارة ولورا أيوب، وهما عازفتان ومؤلفتا موسيقى كلاسيكية، أسكتلنديتان من أصل مصري، حازتا جوائز عالمية، وحصل أول ألبوم موسيقي أطلقتاه على المرتبة الأولى على لائحة الموسيقى الكلاسيكية الرسمية، وسبق لهما العزف على أشهر المسارح العالمية أمام رؤساء وقادة عالميين، وأعرب الثنائي الموهوب عن سعادتهما بالانضمام إلى أوركسترا فردوس في هذا الحفل بساحة الوصل الأيقونية، وقالتا: «تسرنا العودة إلى مدينة دبي النابضة بالحياة والفنون والثقافة، إضافة إلى كوننا سنعزف مع أوركسترا مؤلفة من مجموعة من أفضل العازفات العالميات، وتحت أضواء ساحة الوصل التي تمثل صرحاً حضارياً فريداً، خصوصاً أن الحفل يقدم تشكيلة من أروع المعزوفات العربية، وهو ما نتطلع إليه أمام جمهور متعدد الجنسيات».