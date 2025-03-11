"فنون التعامل" في أولى جلسات المجلس الرمضاني لـ"الشارقة للصحافة"

انطلقت أمس الاثنين في منطقة الجادة أولى جلسات النسخة الرابعة عشرة من المجلس الرمضاني لنادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بحضور طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، وعدد من المسؤولين والجمهور.

واستضافت الجلسة الرئيسية الأولى من فعاليات النسخة الـ 14، استشاري الصحة النفسية د. أحمد عمارة، والتي عُقدت تحت عنوان «فن التعامل والعلاقات السوية» وأدارها الإعلامي أحمد اليماحي، حيث طرحت الجلسة أبعاد ومفاهيم وفنون وأسس ومعايير التعاملات الناجحة التي تؤسس وترسخ لعلاقات إنسانية تُبنى على المودة والتفاهم، مع تأكيد على أهم القيم التي تنعكس على تعاملات الشخص مع غيره بصورة فعاله تعزز من تواصله الإيجابي، بالإضافة إلى كيفية تعامل الفرد مع ذاته وإدارة ذلك بأفضل صورة ممكنة، وكيفية اكتساب وترسيخ مفاهيم الذكاء الاجتماعي والعاطفي.

وقال عمارة «هناك قاعدة مهمة في العلاقات تقوم على كشف المميزات والعيوب، لأن العلاقات الناجحة يجب أن يكون الأشخاص فيها مرآة لبعضهم البعض بما يجعلهم قادرين على التعرف على أنفسهم بصورة أكثر وضوحاً من أجل تعزيز المميزات ومعالجة العيوب»

بينما استضافت الجلسة الجانبية من المجلس الرمضاني السنوي، والتي نُظمت تحت عنوان «بين الألماني والياباني.. كيف تختار سيارتك؟» متحدثين من منصة ArabGT، أوضحوا خلالها مقومات المفاضلة بين أنواع السيارات المختلفة، وكيفية اختيار الفرد للسيارة التي تتناسب مع طبيعة استخداماته المرجوة وميزانيتيه المادية، مع توضيح أبرز الخصائص الميكانيكية والفنية لأشهر العلامات التجارية، وتقديم النصائح التي من شأنها الحفاظ على العمر الافتراضي للسيارة لأطول فترة ممكنة، كما طرحت الجلسة مدى تأثير التقنيات الحديثة على عالم السيارات، وأهم مزايا وعيوب أبرز العلامات التجارية التي دخلت مؤخراً لسوق السيارات.

ونظم نادي الشارقة للصحافة على هامش جلساته مجموعة من الأنشطة التفاعلية الشيقة بالإضافة إلى المسابقات التي حظي من خلالها الجمهور بجوائز قيمة مُقدمة من تعاونية الشارقة.

وتستمر فعاليات النسخة الـ 14 حتى 17 مارس الجاري لمناقشة موضوعات مختلفة في الثقافة والتراث، والسلوكيات البشرية، والأسرة وبناء الأجيال، وكيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح موضوعات الكتب، وأسس نمو الأعمال التجارية ومقومات الاستمرارية، بالإضافة إلى مناقشة طرق وأساليب الزراعة العضوية، واستخدام المواد والأسمدة الطبيعية في الإنتاج الزراعي.

وتستضيف الجلسة الثانية يوم غد الأربعاء الشاعر والأديب حمود الصاهود، في حوار تحت عنوان «الثقافة والتراث في الأدب العربي» يديره الإعلامي علي العلياني، بعد صلاة التراويح في منطقة الجادة بالشارقة.