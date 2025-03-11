نظرة الكوريين الجنوبيين للزواج ليست على ما يرام

أظهر استطلاع، أمس، أن ستة من بين 10 من العاملين في كوريا الجنوبية يعتبرون الزواج أمراً غير ضروري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الاستطلاع الذي أجرته منصة «إنكروت» للتوظيف، وشمل 653 شخصاً، أظهر أن 60.2% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا الزواج أمراً غير إلزامي.

وبالنسبة للرجال قال 50.3% إن الزواج ضروري، أما عند النساء فبلغت النسبة 24.7%.

ومن بين الذين اعتبروا الزواج غير ضروري، ذكر 39.6% من المستطلَعين أنهم ببساطة لا يشعرون بأهميته، في حين أشار 23.7% إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي هو السبب الرئيس لعدم الزواج.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت ارتفاعاً 14.9% في عدد حالات الزواج خلال عام 2024، إذ تزوج مزيد من الأشخاص في أعقاب جائحة «كورونا»، لكن إجمالاً تراجع الزواج على مدار العقدين الماضيين.