لحذفه رقمه من جروب الواتساب.. باكستاني يقتل أدمن المجموعة

قتل رجل باكستاني شخصاً مسؤولاً عن مجموعة عبر تطبيق واتساب تضم جيرانهما لأنه حذفه منه، كما ذكرت الشرطة في بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا، وهي منطقة معروفة بـ«مواثيق الشرف» القبلية والكميات الكبيرة من الأسلحة المتداولة.

وفي تقرير اطلعت عليه «وكالة فرانس برس»، أكد شقيق الضحية مشتاق أحمد أن الأخير حذف رقم الرجل الذي يدعى أشفق، وهو الجاني المزعوم، من مجموعة الواتساب بعد مشاجرة بينهما.

وكان الرجلان قد اتفقا على عقد لقاء مصالحة، لكن عندما حضرا محاطين بأقاربهما، وبينهم شقيق مشتاق أحمد، أطلق أشفق النار «رداً على حذفه من المجموعة».

وبحسب ضابط الشرطة نور والي، ألقي القبض على أشفق ووجهت إليه تهمة القتل.



