دولفين يحوّل رحلة صيد هادئة إلى فوضى عارمة

تحولت رحلة صيد هادئة إلى «فوضى عارمة» لثلاثة نيوزيلنديين، عندما قفز دولفين يزن أكثر من 400 كيلوغرام على متن قاربهم الصغير.

ولم يُصب أحد بإصابات خطرة عندما قفز دولفين من نوع عنق الزجاجة (بوتل نوز)، بطول 3.4 أمتار (11 قدماً)، على متن القارب المفتوح، الجمعة الماضية، وفقاً لما قاله دين هاريسون، مالك القارب.

وكان هاريسون ورفيقاه يصطادون بالقرب من هول إن ذا روك، وهو موقع خلاب قبالة الساحل الشمالي لنيوزيلندا، بينما كانت الدلافين تسبح أمامهم بمرح، فجأة رأوا ظلاً يحجب أشعة الشمس الساطعة، ثم سمعوا صوت اصطدام هائل قبل أن تعم الفوضى.

وقال هاريسون: «قرر هذا الدولفين القفز على متن القارب ليقول لنا مرحباً، كانت الأمور على ما يرام، ثم كما لو أن صاعقة ضربتنا، وجدنا أنفسنا مع دولفين ضخم يضرب كل شيء داخل القارب».