60 عاماً من الحب.. «ملكة موسيقى الكانتري» تنعى زوجها

نعَت ملكة موسيقى الكانتري، دوللي بارتون، زوجها كارل دين، الذي توفي، أول من أمس، عن 82 عاماً، بقي نحو 60 عاماً منها شريكاً لحياة بارتون، لكنّ شؤونهما الزوجية بقيت بمنأى عن الأضواء.

ونشرت المغنية والكاتبة تعليقاً على شبكات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «لقد أمضينا أنا وكارل سنوات رائعة عدة معاً، ما مِن كلمات يمكنها أن تعبّر عن الحب الذي عشناه أكثر من 60 عاماً».

والتقت دوللي التي كانت في الـ18 كارل دين، الذي كان في الـ21، عام 1964، خارج مغسلة ويشي ووشي في ناشفيل بولاية تينيسي، في اليوم الذي انتقلت فيه إلى عاصمة موسيقى الكانتري، وتزوج الشابان بعد عامين في 1966.

وطوال 58 عاماً من زواجهما لم يُرزقا خلالها بأولاد، وبقي كارل دائماً بمنأى عن الإعلام، وكان يعمل في رصف الأسفلت، بينما كانت زوجته تحقق نجاحاً في مسيرتها، ما أكسبها لقب «ملكة موسيقى الكانتري».