أطعمة ومشروبات تبقيك مستيقظاً طوال الليل

يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من الأرق، والذي أثبتت الدراسات أنه قد يتسبب في بعض المشكلات المزمنة، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويؤكد عدد من العلماء وخبراء النوم أن الأرق وغيره من اضطرابات النوم يمكن أن تكون ناتجة عن «بعض العادات الغذائية غير الصحيحة».

وقال خبير النوم الأميركي دان غارتنبرغ: إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية ضروري لجودة النوم، والصحة العامة.

وأضاف في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «يمكن أن تكون الأطعمة أو المشروبات أو المكملات الغذائية التي تحتوي على حمض غاما أمينوبوتيريك مفيدة بشكل خاص. فهذا الحمض يساعد في النوم والاسترخاء».

ولفت إلى أنه من ضمن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على هذا الحمض: الشاي منزوع الكافيين، والزبادي، والجبن، والبقوليات.

كما أكد أن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها قبل النوم من أجل الحصول على تجربة نوم أفضل وأكثر صحة.

وهذه الأطعمة والمشروبات هي:

القهوة والشاي

يؤكد غارتنبرغ على ضرورة تجنب شرب القهوة والشاي قبل النوم بعدة ساعات، لأن هذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يساعد على اليقظة.

وأضاف: «الكافيين يردع أيضاً مادة في جسمك تسمى الأدينوزين، وهي تساعدك على الشعور بالنعاس».

الشوكولاته والحلوى

يمكن للشوكولاته والحلوى أن تتداخلا مع عادات النوم الصحية بسبب ارتفاع مستويات السكر فيها، كما قال غارتنبرغ.

وتحتوي الشوكولاته أيضاً على كميات ضئيلة من الكافيين الذي يسبب الأرق.

الحمضيات

نظراً لأن الأطعمة الحمضية -مثل البرتقال- تحتوي على كميات عالية من حمض الستريك، فإنها يمكن أن تتسبب في إنتاج معدتك المزيد من حمض المعدة.

ويقول الخبراء إن زيادة حمض المعدة يمكن أن تسبب انزعاجاً خفيفاً في منطقة المعدة والحلق بسبب ارتداد الحمض وحرقة المعدة، وكلاهما من شأنه أن يعطل نومك، ويسبب الأرق.

وقال غارتنبرغ: «بالإضافة إلى ذلك، فإن الحمضيات، مثل البرتقال، تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يمكن أن يكون له تأثير محفز إلى حد ما على بعض الأفراد، مما يجعل من الصعب عليهم وعلى أجسامهم الاسترخاء قبل النوم».

الأطعمة الحارة

قال غارتنبرغ إن الأطعمة الحارة -مثل الفلفل الحار، ورقائق البطاطس الحارة، وغيرها- تعد خياراً سيئاً قبل النوم، لأنها يمكن أن تنتج أيضاً الكثير من حمض المعدة.

وقال إن درجة حرارة جسمك ستشهد أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بعد تناول هذه الأطعمة، وهو ما يعاكس عملية التبريد الطبيعية للجسم عند الاستعداد للنوم.