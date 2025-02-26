14 ألف عينة تضاف إلى قبو «سفالبارد» العالمي للبذور

أعلن مشغلو قبو «سفالبارد» العالمي للبذور، بمنطقة أرخبيل سفالبارد النرويجي، أمس، إيداع نحو 14 ألف عينة بذور جديدة في القبو، من بينها العديد من البذور من البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات العنيفة.

وتشمل إضافات البذور الجديدة أنواعاً من حبوب الدخن من السودان، ومحاصيل مهمة ونباتات من الفلبين، إضافة إلى بذور من دول مثل بوليفيا والبرازيل ونيجيريا وزيمبابوي.

وافتتح القبو، الذي يقع داخل جبل قرب مدينة لونغييربين، في فبراير 2008، حيث يتم تخزين بذور آلاف المحاصيل من جميع أنحاء العالم.

وقال معهد نوردجين للأبحاث، مشغّل القبو، إن بنوك البذور من نحو 85 دولة أودعت بذوراً في القبو كنسخة احتياطية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمعهد نوردجين للأبحاث، ليز ليك ستيفينسن، إن إدراج عينات البذور من دول مثل الفلبين والسودان يؤكد دور القبو في الحماية من الأزمات الموازية لتغير المناخ والصراع.

وأضافت ستيفينسن أن البذور، التي تم إيداعها هذا الأسبوع، تبرز أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على الموارد الجينية للأجيال القادمة.

وذكر معهد نوردجين للأبحاث أن الحرب الأهلية الدموية المستعرة في السودان منذ نحو عامين، أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من مجموعة البذور الوطنية في البلاد.

كما أن الفلبين، التي تتميز بتنوع جيني كبير، معرّضة بشدة للكوارث الطبيعية، حيث فقدت العديد من البذور من بنك البذور في البلاد خلال إعصار ضرب البلاد في عام 2006.