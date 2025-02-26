أسبوع للموضة المحتشمة في «السعديات أبوظبي»

تحتضن جزيرة السعديات أبوظبي النسخة العاشرة من أسبوع الموضة المحتشمة في أبوظبي، ويقام هذا الحدث بين 14 و16 أبريل 2025، ويحتفي بتأثير الموضة المحتشمة عالمياً، ويجمع نخبة من المصممين والمبدعين والشخصيات المؤثرة، تحت شعار: «احتفل بالحشمة، احتفل بالتنوع، احتفل بنفسك».

لا يقتصر أسبوع الموضة المحتشمة في أبوظبي على العروض الراقية فحسب، بل يعد منصة عالمية تكرّس مفاهيم التنوع والتمكين والتعبير الثقافي بأسلوب عصري أنيق. وبمشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة عبر خمس قارات، يقدم هذا الحدث تجربة استثنائية تعزز الإبداع وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد قطاع الأزياء، وعلى مدى أيامه الثلاثة يشهد الحدث عروض أزياء حصرية، وحوارات ملهمة.