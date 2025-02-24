ورشة في مكتبة محمد بن راشد لتطوير مهارات الخطابة

نظمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار يومين، ورشة عمل متخصصة حول الخطابة العامة في عصر التواصل الرقمي بعنوان: «كيف تبرز في المؤتمرات الافتراضية»، قدمتها الإعلامية ميسون عزام.

وتناولت الورشة في يومها الأول تقنيات التفاعل مع الجمهور عن بُعد لإيصال الرسالة بوضوح وسلاسة، وطبيعة المشاركة، ونوع المقابلة والمواضيع المطروحة، إضافة إلى أفضل الممارسات للاجتماعات عبر التطبيقات المعتمدة، بدءاً من الاستعداد للاجتماع والتواصل الفعّال والملاحظات، وإدارة الغرف وغيرها من الأدوات، وصولاً إلى الإجراءات بعد الاجتماع.

وتطرّقت إلى أهمية لغة الجسد في بيئة المؤتمرات الافتراضية، والتحكم في نبرة الصوت لتعزيز الحضور، بجانب ضرورة الإلمام بالمواضيع المطروحة وكتابة رؤوس أقلام حولها، والقدرة على توقّع الأسئلة المفاجئة، كما شاركت مع الحضور أمثلة حول التعريف عن النفس، وتقنيات التحويل والتأكيد، إضافة إلى تقديم نصائح للتعامل مع المضيفين كثيري المقاطعة، أو الهجوميين، أو الودودين، وغيرهم.

وخُصصت جلسة اليوم الثاني للتدريب العملي التفاعلي، حيث اجتمع المشاركون عبر تطبيق «زووم».

وتسعى مكتبة محمد بن راشد إلى تعزيز مهارات الأفراد في مختلف المجالات المعرفية والتقنية، من خلال تقديم ورش عمل وفعاليات متخصصة تلبي احتياجات المجتمع المعاصر، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توفير منصة معرفية رائدة لدعم الثقافة الرقمية والتعليم المستمر.