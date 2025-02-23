«مد أحمر».. طحالب كبيرة تجتاح شواطئ الأرجنتين

اجتاح «مد أحمر» مذهل عدداً كبيراً من شواطئ المحيط الأطلسي في الأرجنتين، وهي ظاهرة طبيعية ناجمة عن انتشار طحالب كبيرة غير مرتبط بالضرورة بالتغير المناخي، بحسب متخصص محلي.

وفي منتجعات ساحلية كثيرة، مثل منتجع مار ديل بلاتا الشهير (420 كلم جنوب بوينس آيرس)، انبعثت من الطحالب، بعد ساعات عدة من التعرّض لأشعة الشمس على الرمال، رائحة قوية، أزعجت عدداً كبيراً من رواد الشاطئ ممّن كانوا يسبحون.

وقال عالم الأحياء البحرية، ريكاردو سيلفا: «إنها ظاهرة طبيعية نطلق عليها هنا تسمية (أريبازونيس) المرتبطة بالطحالب الكبيرة».

وأوضح أنّ هذه الطحالب «تعيش ملتصقة بمواد صخرية» تحت الماء، لكن يمكن أن تنفصل تحت تأثير الأمواج القوية، فيما تجعلها التيارات «تنجرف نحو الساحل». وأشار إلى أنّ هذه الظاهرة شائعة خلال أشهر الصيف، «لكن هذا الموسم يشهد مزيداً منها».

وأعادت صور لأمواج المحيط الأطلسي التي بدت حمراء، إلى الأذهان التلوث الكبير الذي طال مجرى مائياً في ضواحي بوينس آيرس قبل 10 أيام.

ولساعات عدة، تحوّل لون نهر «ساراندي» إلى اللون الأحمر القرمزي، ما أثار قلق السكان المحليين الذين يدركون أنّه دائماً ما يتعرّض للتلوّث، ولكن هذه المرة بـ«الدم».