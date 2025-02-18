كريستينا أجيليرا تخطف الأنظار في «ليالي السعديات»

خطفت النجمة الأميركية، كريستينا أجيليرا، الأضواء بأدائها المبهر في أبوظبي، خلال عرضها المميز ضمن فعاليات الدورة الثانية من ليالي السعديات، سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وبتنظيم من «حياكم في أبوظبي».

وتألقت أجيليرا على خشبة المسرح المخصصة لهذه المناسبة الاستثنائية، بينما خاطبت جمهورها المتحمس قائلة: «يسعدني أن أكون معكم اليوم في أبوظبي»، وقدمت الفنانة الحائزة سبع جوائز غرامي مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية.

وحققت أجيليرا نجاحاً استثنائياً تجسد في بيع أكثر من 75 مليون أسطوانة على مستوى العالم.