كالكوتا الهندية تحيل سيارات الأجرة الصفراء إلى التقاعد

يغيب عن مشهد مدينة كالكوتا الهندية قريباً عنصر آخر من مكوّنات التراث الشعبي، إذ تُحال إلى التقاعد، بعد عربات الترامواي، سيارات الأجرة الصفراء العريقة، نظراً إلى كونها ملوّثةً جداً وبالغة القِدَم، ولم تعد مناسبة للعصر.

وقال وزير النقل في ولاية البنغال الغربية، سنهاسيس تشاكرابورتي إن: «كل سيارات الأجرة الصفراء ستُلغى بحلول نهاية 2027».

منذ عام 1962، تعرف شوارع كالكوتا سيارات «إمباسادور»، وهي نسخ محلية من سيارات الصالون «أكسفورد 3»، التي كانت تصنّعها شركة «موريس» في المملكة المتحدة.

وشابت الدفعات الأولى التي أنتجتها شركة «هندوستان موتورز» عيوب في التصنيع جعلتها فترة طويلة محطّ سخرية، وكان المنتقدون يتندرون عليها بقولهم إن الجزء الوحيد فيها الذي لا يُصدر ضجة هو بوقها.

وتمكنت الشركة الهندية المصنّعة من تصحيح هذه الأخطاء، وواصلَت إنتاج هذا الطراز حتى عام 2014، وبدا أن شكلها القديم قادر على الصمود بضع سنوات أخرى، خصوصاً أن متانتها تشفع لها، وتتيح لها الاستمرار في الخدمة.

ولاحظ الناطق باسم جمعية سيارات الأجرة في البنغال، سانجيب روي، أن «السيارة متينة، وأسعار قطع الغيار والصيانة رخيصة جداً، وإذا تعطل شيء ما فمن السهل العثور على ميكانيكي جيد»، لكنّ لضرورات مكافحة التغيّر المناخي وخفض الانبعاثات أحكاماً مغايرة، خصوصاً أن الهند وعدت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2070.