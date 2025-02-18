«دريم دبي» تسعد قلب مقيم بـ 3 ملايين درهم

فاز المقيم في الإمارات، سورش بافاياه، بالجائزة الكبرى لمهرجان دبي للتسوق بقيمة ثلاثة ملايين درهم، ضمن أحدث حملات الشركة، وينحدر (سورش - 45 عاماً) من ولاية تاميل نادو الهندية، ويعيش في الإمارات منذ عام 2006، وبفضل هذا الفوز الذي أسعد قلبه، أصبح (سورش) قادراً على تحقيق طموحه في تأسيس مشروعه الخاص بقطاع الخدمات التقنية، مستفيداً من خبرته الطويلة في المجال.

تعرّف (سورش) إلى «دريم دبي» عبر «فيس بوك»، وجذبه مفهوم «تسوّق واربح»، ما دفعه إلى المشاركة في حملات عدة، حتى تلقّى المكالمة التي غيّرت مسار حياته، يقول (سورش): «لا أستطيع تصديق أنني فزت بثلاثة ملايين درهم! كنت أشارك في السحوبات أكثر من مرة، لكن هذه المرة كان الحظ حليفي، خصوصاً أن السحب جرى في يوم ميلادي، إنها أفضل هدية تلقيتها في حياتي»، وكانت نقطة التحوّل في رحلة فوزه عندما اشترى بطاقتين من «مدهش للتسوق»، خلال فترة الحملة الترويجية، وهو القرار الذي فتح له أبواب الحظ نحو هذه الجائزة الاستثنائية.