«بطولة السلق» حافلة بالندية بين المحترفين والهواة

اختتمت المنافسة في ستة أشواط حافلة بالندية، في واحدة من أكبر وأقوى نهائيات «بطولة السلق» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسط حضور كبير توافد إلى مضامير المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن.

وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق الذكور لمسافة 1000 متر، بوساطة «بيلي درايفر» في زمن 59.86 ثانية، وفي شوط السلق الإناث لـ1000 متر بوساطة «أندي» في 58.86 ثانية، وفي شوط السلق الذكور لـ2000 متر بوساطة «تمام» في 2.04 دقيقة.

أما في شوطَي الهواة، فتفوق عامر محمد المنصوري ليحقق المراكز الثلاثة الأولى.

من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية للبطولة، جمعة المهيري: «لقد كانت النسخة الـ18 واحدة من أبرز دورات السلق في تاريخ البطولة، إذ شهدت مشاركة واسعة محلية وخليجية، ما يدل على مكانة هذه الرياضة التراثية».

وأكد أن ما يميز بطولة السلق هو الجماهيرية التي تحظى بها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى الخليج بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه النسخة أثبتت مرة أخرى أهمية الرياضات التراثية في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز التواصل بين الأجيال.