«اللوفر أبوظبي» استقبل 1.4 مليون زائر خلال عام 2024

حقق متحف اللوفر أبوظبي رقماً قياسياً جديداً في عدد الزوّار لعام 2024، حيث استقبل المتحف 1422021 زائراً، وهو أعلى معدّل إقبال يشهده منذ افتتاحه، وبذلك يرتفع إجمالي عدد زواره إلى أكثر من ستة ملايين شخص، ويُبرز هذا الإنجاز تفاني المتحف في إنشاء روابط ثقافية هادفة من خلال معارض عالمية الطراز، ومبادراته التعليمية، والتجارب الغامرة التي يقدمها لزواره.

ويتميز متحف اللوفر أبوظبي بمكانته على الساحة الدولية كإحدى أبرز الوجهات الثقافية، حيث بلغت نسبة زواره من خارج الدولة 84%، بينما يمثل الزوار من داخل الإمارات نسبة 16%، وبالنظر إلى أعداد جميع الزوّار، شاملة الزوار الدوليين والمقيمين في الإمارات، يتصدر الزوار من جمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية أعداد الزوّار حيث يشكلون 12% من إجمالي عدد الزوار، ويليهم الزوار من الهند 7%، وفرنسا والمملكة المتحدة بنسبة 6% لكل منهما، وتعكس تلك الأرقام الانتشار الواسع والجاذبية التي يحظى بها المتحف على المستوى العالمي مع احتفاظه بالدور المهم الذي يؤديه في المجتمع.

وقد شملت أبرز الأيام التي شهدها المتحف خلال عام 2024 كلاً من اليوم العالمي للمتاحف (18 مايو)، وعيد الاتحاد (الثاني من ديسمبر)، اللذَين شهدا أعداد حضور قياسية في يوم واحد بلغت 15075 و15477 زائراً على التوالي، وذلك بفضل برامج المتحف المبتكرة التي حفّزت الفضول وعزّزت التواصل.