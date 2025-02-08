جينيفر لوبيز تغني في أبوظبي 20 الجاري

أعلنت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، انضمام النجمة العالمية جينيفر لوبيز إلى قائمة الفنانين المشاركين في «ليالي السعديات» سلسلة الأمسيات الموسيقية الحية التي تُقام على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات.

وتُضفي مشاركة لوبيز في أولى حفلاتها في العاصمة الإماراتية، يوم 20 فبراير الجاري، لمسة مميزة، حيث ستؤدي مجموعة مختارة من أشهر أغانيها، مثل جيني فروم ذا بلوك ولوف دونت كوست إيه ثينغ وأون ذا فلور.

وتتواصل الحفلات بمشاركة النجوم الأميركيين كريستينا أجيليرا يوم 15 فبراير، وجوين ستيفاني يوم 21 فبراير، وليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.