إغلاق متحف مخصص لذكرى الفيضانات بسبب فيضان داخلي

أدى فيضان داخلي أغرق أحد الطوابق لإغلاق متحف بنسلفانيا المخصص لتذكر آثار فيضانات القرن التاسع عشر مؤقتًا.

وأعلن متحف جونستاون للفيضانات في مقاطعة كامبريا يوم الاثنين الماضي أنه مغلق مؤقتًا "بسبب تسرب مياه داخلي ناتج عن البرد القارس الأخير".

وتسبب التسرب في تدفق المياه عبر جدران المتحف، مما أدى إلى إتلاف السجاد والجدران الجافة وبلاط السقف في هذه العملية، وفقًا لقناة WJAC TV التابعة لجونستاون إن بي سي.

وقال موظفو المتحف أنه لم يتأثر أي شيء ذي أهمية تاريخية بالفيضانات، ونسب منشور المتحف على فيسبوك الفضل إلى مرشدة المتحف نيكي بوسلي لاكتشاف التسرب قبل أن يكون هناك ضرر جسيم، لكنه لم يعلن بعد عن جدول زمني لإعادة الافتتاح.

وأثارت المفارقة التهكم لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متمنين في ذات الوقت عودة افتتاحه قريبا.

والمتحف مخصص لإحياء ذكرى فيضان جونستاون العظيم، الذي حدث في 31 مايو 1889 وأودى بحياة 2209 أشخاص ودمر 1600 منزل، وفقًا لصحيفة الغارديان.