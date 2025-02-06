معرض «الغزال» الجماعي.. مستمر في العين

مدّد معرض «فن أبوظبي» برنامج تكليف الفنانين في المواقع الثقافية حتى 30 أبريل المقبل، إذ تُعرض أعمال الفنانين دينا مطر ومنال محاميد وأحمد سعيد العريف الظاهري في واحة العين وقلعة الجاهلي.

ويسمح التمديد للجمهور بزيارة الأعمال الفنية، والتفاعل معها من خلال سلسلة من الجولات المجانية وورش العمل والحوارات.

وتتناول الأعمال الفنية أهمية الغزال في العالم العربي.

وقالت مديرة «فن أبوظبي»، ديالا نسيبة: «لقد مددنا المعرض الجماعي، الذي يستجيب لمفهوم الغزال، وهو رمز ثقافي مهم في دولة الإمارات والعالم العربي، للسماح لمزيد من الجمهور بالتفاعل مع الأعمال المعروضة، من خلال برامج المشاركة العامة على مدار العام، التي تشمل ورش عمل فنية مجانية وجولات للجمهور».

وبالنسبة لمنال محاميد يحمل الغزال صدى ثقافياً، ويظهر كرمز قوي في الأدب والخطاب البيئي، وفي منحوتاتها لواحة العين تتأمّل التراث المشترك للغزال في الإمارات والمشرق العربي.

ويقدّم أحمد الظاهري أعمالاً جديدة وقديمة داخل الأسوار التاريخية لقلعة الجاهلي، تتمحور حول «سلسلة شبلة»، وهي شخصية أسطورية ولدت من ذكريات طفولة الفنان.

أما دينا مطر فتقدم أعمالاً جديدة، تتضمن الرسم والتطريز وأعمالاً على الورق، ويكثر عنصر الغزال فيها جميعاً.