فرنسا تعرض مخطوطات لديغول.. بينها «مذكرات حربية»

تعرض وزارة الثقافة الفرنسية مخطوطات للرئيس الراحل، الجنرال شارل ديغول، بينها رسائل ودفاتر وصفحات من «مذكراته الحربية».

ومن بين القطع المعروضة في إحدى دور العرض التابعة للوزارة، دفتر ملاحظات صغير كان يدوّن عليه الجنرال ديغول مشاهداته في عام 1940، قبل وصوله إلى لندن وبعده، وصفحات غير منشورة من مقاطع لم تعتمد في المجلد الأول من «مذكرات الحرب»، وباتت هذه الوثائق محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية.

وقالت وزيرة الثقافة، رشيدة داتي، في حفل أقيم بهذه المناسبة، إن «هذه الكتابات أصبحت كنوزاً وطنية، وجرى الحفاظ عليها بعناية من أجل مواطني اليوم والأجيال المقبلة».

وتشمل القطع خمس رسائل من شارل ديغول، إحداها موجهة إلى زوجته إيفون، بتاريخ 27 أغسطس 1944، بعد تحرير باريس، ورسالة أخرى بتاريخ نهاية سبتمبر 1938 بعد اتفاقيات ميونيخ، ورسالة إلى والدته جان ديغول، في 20 ديسمبر 1936، حول خطر الحرب الآتية، وستنضم هذه الرسائل إلى مجموعات الأرشيف الوطني.