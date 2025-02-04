«سكة» دبي.. كلها فنون

أبواب دبي القديمة مفتوحة لترحب بزوارها في حي الشندغة، فاتحة لهم نوافذ على التاريخ الذي يستريح على ضفاف الخور، وكذلك على الأشرعة الملوّنة والفنون وإبداعات الأجيال، من الشباب الواعدين إلى المخضرمين، حيث تجمع بيوت هذا الحي العتيق أعمالاً بالجملة خلال مهرجان سكة للفنون والتصميم، وتصحب الضيوف في رحلة بصرية رائعة، تتواصل فعالياتها حتى التاسع من الشهر الجاري، بين جنبات دبي التي تبهر الجميع، وتمتع العيون بالروائع في كل مكان، من الساحات إلى الشوارع إلى الميادين العامة، وكل حيز في المدينة.