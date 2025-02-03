المكسرات... فوائد ومحاذير صحية

تعتبر المكسرات من أشهر المأكولات والوجبات الخفيفة الصحية، التي ينصح بها معظم أخصائيي التغذية، فهي مصدر ممتاز للألياف، والدهون الصحية، والبروتينات النباتية، ومضادات الأكسدة، والعديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة الأخرى.

وأكد الأطباء وخبراء التغذية أن للمكسرات خصائص مفيدة تساعد على تخفيض مخاطر الإصابة بالخرف، وتحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدينة وأحماض دهنية متعددة غير مشبعة.

وأشارت الدكتورة لودميلا سوخوروكوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى أن المكسرات فعلا مفيدة للصحة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي عليهم تناولها بحذر.

محاذير من المكسرات

وقالت: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية وأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، مثل متلازمة القولون العصبي، والتهاب المعدة، والتهاب البنكرياس، تناول المكسرات بحذر. ولتقليل مخاطر تناولها، يفضل نقع المكسرات في الماء الدافئ طوال الليل. يعتقد أن النقع يساعد عن طريق تنشيط إنزيم فيتاز، على تقليل محتوى حمض الفيتيك الذي يمنع امتصاص العناصر الغذائية".

ووفقا للخبيرة، يجب في حالة وجود اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي وقرحة، وأمراض جلدية، استبعاد الصنوبر من النظام الغذائي، ويشمل هذا أيضا الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل فردي.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المكسرات فعليهم تجنب تناولها.