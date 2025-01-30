على شاشة «دبي».. «موعد مع» يحاور شخصيات ملهمة

حوارات تجمع بين المعرفة والشغف، تسلط الضوء على قصص مجموعة من الشخصيات الإماراتية والخليجية والعربية البارزة، في مختلف ميادين العلم والفكر والفن والأدب وغيرها، تقدمها الإعلامية، ندى الشيباني، عبر الموسم الثاني من برنامج «موعد مع»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتستعرض نجاحاتها وبصماتها المؤثرة التي جعلت منها نماذج ملهمة.

ويمتاز الموسم الثاني من البرنامج بتنوع فقراته، إذ يتنقل الضيف بين مجموعة من الكراسي التي تمثل محطات رئيسة في حياته، من بينها «كرسي الحياة»، و«كرسي الاعتراف»، و«كرسي الأحلام»، و«كرسي اليوتيوب».

وتضم قائمة ضيوف الموسم الثاني من «موعد مع» نخبة من الشخصيات المهمة من بينهم إماراتيات ملهمات، من أبرزهن مصممة الأزياء فريال البستكي، ومصممة المجوهرات عزة القبيسي، ويتضمن البرنامج حلقة مع الفنان التونسي لطفي بوشناق، وكذلك وزير الثقافة المصري السابق فاروق حسني، والفنانة المصرية سوسن بدر، وفنان الـ«استاند أب كوميدي» العراقي أحمد وحيد، وغيرهم.

من جهته، قال مدير تلفزيون دبي، أحمد عبدالله، إن إطلاق الموسم الثاني من برنامج «موعد مع» يأتي في إطار استراتيجية «دبي للإعلام» الرامية إلى تقديم محتوى مبتكر يتماشى مع تطلعات الجمهور.

وأضاف: «يحمل الموسم الثاني من البرنامج رؤية متجددة تُركز على تقديم مناقشات ملهمة تستعرض أبرز توجهات القطاع الثقافي والفني وقضاياه من خلال وجهات نظر مجموعة من أهم الأسماء البارزة على الساحة المحلية والعربية»، منوهاً بأن الموسم الثاني يتسم بالجودة العالية والإبداع في الطرح، مع مراعاة أدق التفاصيل في الإعداد والإخراج لتقديم تجربة مشاهدة فريدة ومتكاملة. وتابع: «نواصل في تلفزيون دبي العمل على تطوير دورتنا البرامجية، بهدف تقديم محتوى يعكس روح دبي وتنوعها الثقافي».

أحمد عبدالله:

. نواصل العمل على تطوير دورتنا البرامجية، بهدف تقديم محتوى يعكس روح دبي وتنوعها الثقافي.

. سوسن بدر ولطفي بوشناق وعزة القبيسي وآسيا مدنى.. من بين ضيوف الموسم الجديد.