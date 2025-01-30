صندوق الوطن يطلق مسابقة «روح البيئة وجمالها»

أطلق صندوق الوطن مسابقة «عدسة الإمارات»، التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات الإماراتية، تحت شعار «روح البيئة الإماراتية وجمالها».

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن الهدف من إطلاق المسابقة هو تحفيز المبدعين والمبتكرين من أبناء وبنات الإمارات، مشدداً على ضرورة إضافة فرع للمسابقة يمكّن الطلبة من استخدام الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أوضح مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن أعمال المسابقة يمكن أن تكون في ثلاث فئات: الفيديو الرقمي، والتصوير الفوتوغرافي، والتصوير أو الفيديو المنتج بتقنية الذكاء الاصطناعي.