تونس: «جي بي إس» يكشف سرقة سائحة حقيبة مسافر

أوقفت السلطات التونسية سائحة فرنسية استولت على حقيبة مسافر تونسي بمطار المنستير، من دون أن تفطن إلى أنها كانت مجهزة بنظام تحديد الموقع (جي بي إس).

وقال متحدث باسم محاكم المنستير، فريد بن جحا، أمس، إن الأجهزة الأمنية نجحت في تعقب السائحة، بفضل نظام «جي بي إس» المتصل بالحقيبة، بعد تلقيها شكوى من المسافر التونسي، الذي تلقى إشعاراً عبر تطبيق على هاتفه يوضح مكان الحقيبة المسروقة مع السائحة الفرنسية في نزل بالمنطقة السياحية بالمنستير.

وتابع جحا لإذاعة «موزاييك»: «تبين أن السائحة سرقت الحقيبة، وقامت بخلعها والاستيلاء على ما بداخلها، وعند تفطّنها إلى جهاز تحديد الموقع، عمدت إلى التخلّص منه بإلقائه في حديقة النزل». وأفاد المسؤول القضائي بأن المسافر التونسي تخلى عن حقه في الملاحقة القضائية بعد استعادة أمتعته، غير أن النيابة العامة ظلت متمسكة بفتح تحقيق ضد مرتكبة جريمة السرقة.