لوحة «الفلامنغو» في أفق دبي

في أفق مدينتنا الصافي، وخلال أجمل شتاء في العالم، «فلامنغو» يحلّق وكأنه يتيه بجماله ورشاقته، ليرسم لوحة زاهية الألوان بين السماء والأرض، يتداخل فيها الأبيض الرقيق مع الوردي الخلاب، وصولاً إلى الأسود الذي يليق بجناحَي هذا الطائر، حيث يكثر في هذا الفصل بمحمية رأس الخور للحياة البرية، ويجد فيها ملاذاً آمناً، وسط العديد من الكائنات التي يحتضنها المكان، الذي يُعد وجهة جاذبة ومتنفساً طبيعياً لمحبي الهدوء، وعشاق المناظر الجميلة، بجوار أنواع متعددة من الطيور المهاجرة التي استقرت في المحمية الشاسعة على أطراف المدينة.