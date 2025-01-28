جديد جنيفر لوبيز يحظى بتصفيق حار في «سندانس»

شهدت جنيفر لوبيز عرض فيلمها «كيس أوف ذي سبايدر وومن»، أول من أمس، خلال مهرجان سندانس السينمائي للأفلام المستقلة، ونال العمل تصفيقاً حاراً من الحاضرين، وكان الفيلم الموسيقي، الذي تدور قصته حول شخصين يتقاسمان الزنزانة نفسها خلال حكم النظام الديكتاتوري العسكري بالأرجنتين في سبعينات القرن الـ20، من الأعمال المنتظرة في مهرجان سندانس هذا العام.

وقالت لوبيز: «عندما قرأتُ الدور قلت لنفسي إنّه كُتب لي، وهو الدور الذي وُلدت من أجله».

وتولى بيل كوندون إخراج الفيلم المقتبس من مسرحية غنائية عُرضت في برودواي، استناداً إلى رواية للكاتب الأرجنتيني، مانويل بويغ، وقال كوندون إن مشاركة لوبيز ساعدت الفيلم بلا شك من الناحية التمويلية، لكنّه كان يدرك أنّها «الشخص الوحيد القادر على تأدية هذا الدور».. ويجسّد دييغو لونا دور فالنتان، وهو سجين سياسي صارم ومؤمن بالمثاليات، ويعاني تعذيباً مروّعاً على يد النظام، لكنه يرفض الإفصاح بأسراره الثورية.