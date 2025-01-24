«أول فارسة» صومالية تتجول في الشوارع وتزرع الأمل

يشذّ مشهد شخص طويل القامة يرتدي الأسود ويمتطي جواداً، عن الصورة المألوفة في شوارع مقديشو التي تعجّ بمركبات التوك توك والدراجات النارية الصاخبة، لكنّ غرابته وفرادته تتضاعفان عندما يتبين أن الفارس الغامض ليس إلا امرأة.

وتفتخر شكري عثمان موسى بأنها «أول فارسة» في بلدها المُحافظ، وتقول «لقد كان هذا حلمي منذ سنوات».

قبل دقائق قليلة، كانت الفتاة البالغة 25 عاماً تتجول في وسط العاصمة الصومالية على ظهر حصانها الكستنائي، معتمرة قبعة رعاة بقر سوداء، تتناسب مع عباءتها الطويلة من اللون نفسه، فيما تكفّلت نظّارتها الشمسية الكبيرة بتغطية عينيها وما ظهر من وجهها.

ورغم أن الشابة الرياضية لم تبدأ ركوب الخيل إلا في منتصف العام الفائت، باتت هذه الرياضية تطمح إلى الانضمام إلى الاتحاد الصومالي للفروسية لتمثيل بلدها دولياً.

وتقول موسى إنها تمكنت من «الصمود والتغلّب» على العديد من العقبات لتحقيق حلمها.

وتروي أنها لم تكن في البداية تعرف حتى أين تستطيع «العثور على حصان».

ويعد بعض السكان الذين رأوا شكري عثمان موسى تجول في الشوارع بخطوات واثقة، أن هذا المشهد يعبّر عن عودة السلام ببطء إلى مقديشو، التي كانت تُعدّ في السابق المدينة الأكثر خطورة في العالم.