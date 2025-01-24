حريق جديد يجبر آلاف الأميركيين على إخلاء منازلهم

اندلع حريق غابات جديد في لوس أنجلوس، ما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم، في منطقة شهدت أخيراً حرائق أخرى مدمّرة.

وانتشرت النيران بسرعة بالقرب من بحيرة كاستايك، حيث أتت على 1400 هكتار في أقل من ساعتين، وساعدت رياح قوية حارة وجافة في تأجيجها.

وصدرت أوامر إخلاء لنحو 31 ألف شخص حول البحيرة، التي تقع على بعد نحو 56 كيلومتراً شمال لوس أنجلوس، وعلى مقربة من مدينة سانتا كلاريتا.

وجاء هذا الحريق في وقت لاتزال منطقة لوس أنجلوس تعاني تبعات حريقين هائلين أسفرا عن مقتل أكثر من 20 شخصاً وتدمير آلاف المباني.

وحض روبرت جينسن، من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، كل من هم في المنطقة المتضررة بالحريق الجديد، المعروف باسم «حريق هيوز»، على المغادرة فوراً.