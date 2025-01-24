ستيفاني تُحيي حفلها الأول في «ليالي السعديات»

تنضم جوين ستيفاني، نجمة موسيقى البوب العالمية، إلى قائمة الفنانين المشاركين في النسخة الثانية من «ليالي السعديات»، سلسلة الأمسيات الموسيقية التي تُقام فوق مسرح خارجي مفتوح في جزيرة السعديات، وتُحيي ستيفاني حفلها الأول في أبوظبي يوم 21 فبراير، في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للنسخة الثانية من «ليالي السعديات»، التي تختتم أمسياتها بحفل مرتقب للفنان العالمي ليونيل ريتشي يوم 22 فبراير.

وستُغرد مطربة فرقة «نو داوت» السابقة بمجموعة من أشهر أغانيها، مثل «ريتش جيرل» و«وات يو ويتينغ فور؟» و«ذا سويت إسكيب»، وحافظت ستيفاني على مكانتها كإحدى أبرز الشخصيات الموسيقية، متوجةً مسيرتها الفنية بجوائز مرموقة عديدة.