65 اكتشافاً لأصناف النباتات بالصين خلال 2024

أعلن المركز الوطني الصيني لموارد البلازما الوراثية للنباتات البرية، عن 65 اكتشافاً جديداً لأصناف النباتات في عام 2024، منها 40 نوعاً جديداً.

وقال المركز إن 45% من الاكتشافات تمت في مقاطعة يونان، ومنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، وقام المركز بجمع وحفظ بعض هذه الأنواع.

كما سيُجري المزيد من الأبحاث حول تقنيات تحسين حفظ وتوسيع موارد البلازما الوراثية مثل الأصناف النادرة، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي في الصين.

يشار إلى أن المركز الوطني لموارد الأصول الوراثية تأسس في 2017، ويديره معهد كونمينغ لعلم النبات.