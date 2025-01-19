دراما رمضان 2025.. النساء قادمات بقوة

شكلت البطولات النسائية العنوان الأبرز للأعمال التلفزيونية المتنافسة على رضا ومتابعة الجمهور في شهر رمضان الكريم هذا العام، في مؤشر جديد يعكس نجاح جيل الدراما العربية ونجومها الجدد في حجز مكان أثير على ساحة الفن في الوطن العربي عبر تقديم أدوار وشخصيات متنوعة، وزعوها بين دفة الدراما الاجتماعية والكوميديا والأعمال التاريخية.

نجمات الخليج

على صعيد الدراما الخليجية تتصدر سيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد قائمة نجمات رمضان 2025 من خلال تصديها لبطولة مسلسل «أفكار أمي» عن نص للكاتب عبدالمحسن الروضان وإخراج باسل الخطيب، وتقدم النجمة شخصية «شاهة» المرأة القوية والمتحكمة التي تفرض آراءها على أفراد عائلتها، ما يتسبب في خلق صراعات وأزمات اجتماعية بالجملة داخل الأسرة. ويتشارك البطولة مع حياة الفهد كل من إبراهيم الحساوي وزهرة الخرجي وشيماء علي وريم أرحمة.

فيما تعود كل من سعاد علي وملاك الخالدي بموسم رابع من مسلسل «وديمة وحليمة» للكاتب الإماراتي جاسم الخراز والمخرج عمر إبراهيم، لتواصلا قصص صراعاتهما التي لا تتوقف، وسعي كل منهما لإيقاع الأخرى في مقلب جديد، فيما يواصل فرج وابنه سالم سعيهما الدؤوب للإصلاح بينهما.

وفي سابقة جديدة، أعلنت الممثلة والمخرجة هيا عبدالسلام انتهاءها من تصوير مسلسل «للمعاريس فقط»، للمؤلفة علياء الكاظمي والنجوم بشار الشطي وفؤاد علي وشهاب حاجيه. ويتناول العمل في إطار كوميدي فريد حياة أم مولعة بمظهرها وأزمات ابنة دائمة التعرض للانتقادات.

بدورها، أعلنت هدى حسين عن بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «صيف 99»، ستتشارك بطولته مع كل من يعقوب عبدالله وأحمد إيراج ورهف محمد وفهد الصالح. أما النجمة فاطمة الحوسني فتتشارك بطولة مسلسل «الباء تحتها نقطة» للكاتبة منى الظاهري والمخرجة هبة الصياغ، مع جابر نغموش، وعدد من نجوم الدراما الخليجية والعربية.

تجارب بالجملة

تخوض النجمة نيللي كريم السباق الرمضاني ببطولة مسلسل جديد يحمل عنوان «جاني في المنام» عن نص للكاتب مهاب طارق والمخرج محمد شاكر خضير، ويسرد العمل قصة حياة ثلاث شقيقات وصراعهن الوجودي مع عقبات الحياة في غياب السند العائلي والاجتماعي، فيما تتشارك بطولة العمل مع نيللي كريم كل من روبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي.

من جهتها تخوض الفنانة روجينا الموسم الرمضاني هذا العام بمسلسل «حسبة عمري» المكون من 15 حلقة في أول تعاون يجمعها مع المخرجة مي ممدوح والمؤلف محمود عزت، فيما تدور أحداث هذا العمل القصير حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأساً على عقب بعد اكتشافها سراً خطيراً.

أما الفنانة ريهام عبدالغفور فتتحضر لعودة قوية في رمضان 2025 من خلال مسلسل «ظلم المصطبة»، لمؤلفه أحمد فوزي صالح ومخرجه هاني خليفة، وذلك بعد انسحابها من منافسات الموسم السابق بسبب وفاة والدها أشرف عبدالغفور، فيما تعود زميلتها الفنانة أمينة خليل بدورها إلى سباق البطولة الرمضانية لهذا العام بعد غيابها الواضح عن دراما العام الماضي، لتسجل حضوراً واعداً بالكثير من المفاجآت الجديدة في مسلسل «لام شمسية» لمؤلفته الشهيرة بقصصها الفريدة ومناصرتها لقضايا المرأة مريم نعوم، ومخرجه كريم الشناوي، في رابع تعاون بينهما.

«ونحب تاني ليه»

في سياق درامي موازٍ تخوض الفنانة غادة عبدالرازق تجربة جديدة تقدم من خلالها صياغة درامية جديدة لرواية «شباب امرأة» للكاتب أمين يوسف غراب، من خلال مسلسل تلفزيوني يحمل الاسم نفسه، يشاركها بطولته كل من يوسف عمر ومحمد محمود وعبير صبري وأحمد فتحي، عن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن. وبعد النجاح اللامتوقع الذي حققه الثنائي ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في مسلسل «ونحب تاني ليه» في رمضان 2020، يجتمع النجمان مجدداً هذا العام في مسلسل يحمل عنوان «وتقابل حبيب» لكاتب التجربة الأولى للنجمين عمرو محمود ياسين، والمخرج محمد حمدي الخبيري.

للكوميديا نصيب

وللضحك والكوميديا الرمضانية الخفيفة نصيب على خارطة الشهر الكريم، إذ يعود الثنائي دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي للمنافسة هذا العام، الأولى بمسلسل «عايشة الدور» للكاتبين أحمد الجندي وكريم يوسف، والمخرج أحمد الجندي، والثانية بمسلسل «عقبال عندكم»، الذي تتشارك بطولته مع زوجها حسن الرداد، في الوقت الذي تعود هدى المفتي للشاشة ببطولة مسلسل «80 باكو» للمخرجة كوثر يونس والمؤلفة غادة عبدالعال.

أما ياسمين صبري فتواصل تصوير مسلسلها الجديد «ضل حيطة» الذي ستتشارك بطولته مع نيقولا معوض ووفاء عامر وهالة فاخر وعزت زين وغيرهم. في الوقت الذي انتهت الممثلة مي عمر من تصوير مشاهدها في مسلسل «إش إش» الذي تقدم فيه شخصية راقصة في تجربة ستكون مفاجأتها للجمهور هذا العام، والعمل من تأليف وإخراج زوجها محمد سامي، وبطولة انتصار وماجد المصري، وإدوارد وعصام السقا وغيرهم.

من جهتها، تعود الصاعدة أسماء جلال بجزء ثانٍ من مسلسل «أشغال شقة» الناجح في رمضان الماضي، لتتشارك البطولة مع النجم هشام ماجد ومصطفى غريب، أما دينا الشربيني فستستكمل نجاحات مسلسلها «كامل العدد» بجزء ثالث هذا العام، ستدخله كعادتها بصحبة شريف سلامة لترسم الابتسامة على وجوه جمهورها.

. موسم رابع من مسلسل «وديمة وحليمة» للكاتب الإماراتي جاسم الخراز والمخرج عمر إبراهيم.

. حياة الفهد تتصدر قائمة نجمات رمضان 2025 بشخصية «شاهة» في مسلسل «أفكار أمي».

. فاطمة الحوسني تشارك جابر نغموش بطولة مسلسل «الباء تحتها نقطة»، وهدى حسين تعود في «صيف 99».

. أسماء جلال تعود بجزء ثانٍ من «أشغال شقة»، ودينا الشربيني تكمل نجاحات «كامل العدد» بجزء ثالث.