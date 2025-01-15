أسباب الشيب المبكر

الشيب المُبكر هو تغير لون الشعر الطبيعي إلى اللون الرمادي في عمر مُبكر، إذ أن هذه الحالة قد تظهر لدى الأطفال والمراهقين والشباب في العشرينات والثلاثينات من عمرهم.

إن السبب الرئيس لظهور الشيب عمومًا هو توقف بصيلات الشعر عن إنتاج صبغة الميلانين، قلة إنتاج الميلانين في بصيلة الشعر غالبًا يكون ناتج عن عدة أسباب، وهذه الأسباب تمثلت في الآتي:

1- الوراثة

إذا لاحظت وجود شعر أبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن والديك أو أجدادك كان لديهم أيضا شعر رمادي أو أبيض في سن مبكرة.

2- الإجهاد

الجميع يتعامل مع التوتر من وقت لآخر. يمكن أن تشمل عواقب الإجهاد المزمن مشاكل النوم والقلق وتغير في الشهية وارتفاع ضغط الدم وظهور الشيب.

يمكن أن يؤثر التوتر على الشعر. وجدت دراسة أجريت عام 2013 وجود صلة بين التوتر واستنزاف الخلايا في بصيلات الشعر لدى الفئران. لذلك، إذا لاحظت زيادة في عدد الخصل البيضاء، فقد يكون التوتر هو السبب.

في دراسة نشرت عام 2021 وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي الشعر الرمادي كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأحداث المجهدة أكثر من غيرهم.

3-أمراض المناعة الذاتية



يمكن أن يسبب مرض المناعة الذاتية ظهور الشعر الأبيض المبكر. وذلك عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم خلاياه. في حالة الثعلبة والبهاق، يمكن لجهاز المناعة مهاجمة الشعر والتسبب في فقدان الصباغ.

4- اضطراب الغدة الدرقية

قد تكون التغيرات الهرمونية الناجمة عن مشكلة الغدة الدرقية -مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية– مسؤولة أيضا عن ظهور الشيب.

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة رقبتك، تساعد على التحكم في العديد من وظائف الجسم مثل عملية التمثيل الغذائي. يمكن أن تؤثر صحة الغدة الدرقية أيضا على لون شعرك، كما يمكن أن يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أو نقص نشاطها إلى إنتاج كمية أقل من الميلانين في الجسم.

5-نقص فيتامين ب12

يمكن أن يشير الشعر الأبيض في سن مبكرة أيضا إلى نقص فيتامين ب 12. يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في جسمك. يمنحك الطاقة، بالإضافة إلى أنه يسهم في نمو الشعر الصحي ولون الشعر.

يرتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمى فقر الدم الخبيث، وهو عندما لا يستطيع جسمك امتصاص ما يكفي من هذا الفيتامين. يحتاج جسمك إلى فيتامين ب 12 لخلايا الدم الحمراء السليمة، التي تحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر. يمكن أن يؤدي النقص إلى إضعاف خلايا الشعر والتأثير على إنتاج الميلانين.

6- التدخين

هناك أيضا صلة بين الشيب والتدخين. وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 107 أشخاص وجود صلة بين "ظهور الشعر الرمادي قبل سن الـ30 وتدخين السجائر".

من المعروف أن تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب. ومع ذلك، فإن التأثيرات الطويلة الأمد يمكن أن تتجاوز القلب والرئتين وتؤثر على الشعر. يؤدي التدخين إلى تضييق الأوعية الدموية، مما قد يقلل من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسموم الموجودة في السجائر أن تلحق الضرر بأجزاء من جسمك بما في ذلك بصيلات الشعر، مما يتسبب في ظهور الشعر الأبيض المبكر.

كيف يحدث الشيب؟

يحتوي الجلد على بصيلات الشعر، وهي أكياس صغيرة تبطن خلايا الجلد. تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تنتج صبغة تسمى الميلانين. هذه الخلايا تعطي شعرك لونه. ولكن مع مرور الوقت، يمكن أن تفقد بصيلات الشعر الصباغ، مما يؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض.