هل شوكة الطعام تخلصك من الشيب؟



انتشر في الفترة الأخيرة "ترند" على وسائل التواصل الاجتماعي، حول استعمال شوكة الطعام للتخلص من شيب الشعر، فما مدى صحة هذه الطريقة؟

ويزعم مروجو هذا "الترند" أن تمشيط الشعر بالشوكة يؤدي إلى اختفاء الشيب وإلى منع تساقط الشعر.

الحقيقة هي أنه لا يوجد أي دليل علمي على أن تمشيط الشعر بالشوكة أو أي أداة أخرى يمنع ظهور الشيب، أو يمنع تساقط الشعر. وبالعكس فإن أطراف شوكة الطعام قد تؤذي وتجرح فروة الرأس.

وهناك بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعد في التعامل مع الشيب، كما ذكر موقع "هيلث لاين".

تناول حاجتك من الفيتامينات

تشمل الفيتامينات التي تحافظ على صحة الشعر

فيتامينات ب، وخاصة ب 12 والبيوتين، فيتامين د، فيتامين إي، وفيتامين أ.

احصل على ما يكفي من المعادن

تشمل المعادن التي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في نمو الشعر وإصلاحه "الزنك، الحديد، المغنيسيوم، السيلينيوم، والنحاس".

توقف عن التدخين

يمكن أن يؤدي التدخين إلى إتلاف بصيلات الشعر وتقليص حجمها، لذلك إيقافه مفيد لشعرك

احمِ شعرك من الشمس

وهذا عبر تغطيته بقبعة أو وشاح.

توقف عن إتلاف شعرك

هناك أمور تقوم بها قد تضر بالشعر. تتضمن بعض إجراءات العناية بالشعر التي قد تلحق الضرر بشعرك ما يلي:

تبييض الشعر

استخدام فرشاة بدلاً من مشط واسع الأسنان، وخاصة مع الشعر المبلل

استخدام قدر كبير من الحرارة باستخدام مكواة التجعيد أو مجفف الشعر

الغسل بشكل متكرر

يقترح البعض عدداً من العلاجات الطبيعية للشعر الرمادي، التي يمكن لها أن تساهم بشكل طفيف في تجنب الشيب، ولكن لم تتم دراسة هذه الأساليب سريرياً (على البشر) لمعرفة مدى فعاليتها. من الممكن أيضًا أن تكون مصابا بالحساسية تجاه العديد من هذه العلاجات. لذا، إذا قررت تجربة علاج منزلي فناقشه أولا مع طبيبك.

وتشمل هذا العلاجات:

1- زيت جوز الهند

تدليك الشعر وفروة الرأس كل يومين بزيت جوز الهند، وفي صباح اليوم التالي، اغسل شعرك كالمعتاد.

2- الزنجبيل

تناول ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور الطازج يوميا مخلوطًا بملعقة كبيرة من العسل.

3- بذور السمسم الأسود

تناول ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.

4- التدليك بالسمن

دلك الشعر وفروة الرأس بالسمن النقي مرتين في الأسبوع.

5- عصير البصل

اضرب البصل في الخلاط ثم استخدم مصفاة للحصول على عصيره. ولمرتين في الأسبوع، افرك هذا العصير في فروة الرأس، واتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالشامبو كالمعتاد.