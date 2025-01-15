توترات العمل.. تعب في النهار وأرق بالليل

كشفت دراسة أميركية أن توترات العمل تزيد احتمالات الإصابة بالأرق والحرمان من النوم، وحللت الدراسة - التي أجراها فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس ونشرتها الدورية العلمية American Journal of Industrial Medicine المتخصصة في مجال الطب المهني - بيانات أكثر من 1700 عامل يشاركون في بحث خاص بالأوضاع الصحية للأفراد في منتصف العمر، مع متابعة حالتهم الصحية لمدة تسع سنوات.

وأكد الباحثون أن اضطرابات النوم تُعدّ من الشواغل الرئيسة للصحة العامة، إذ تشير الدراسات إلى أن واحداً من كل سبعة أشخاص بالغين يعانون صعوبة في الخلود للنوم بالولايات المتحدة، وأن واحداً من كل ستة أشخاص يجدون صعوبة في الاستيقاظ.

ويرى الفريق البحثي أن «نتائج الدراسة الجديدة تشير إلى الأهمية البالغة للتدخل مبكراً في أماكن العمل المرهقة، من أجل الحد من التوترات».