امرأة وقعت ضحية «براد بيت المزيف» تتعرض لموجة من التنمر

وجدت امرأة تعرضت للاحتيال في فرنسا من جانب أشخاص عبر الإنترنت أوهموها بأنها تتواصل مع النجم براد بيت، نفسها ضحية للتنمر الإلكتروني منذ بث تقرير تلفزيوني أخيراً عن القضية، ما دفع بقناة «تي اف 1» إلى سحب الحلقة من منصاتها اليوم (الثلاثاء).

وكتبت القناة الفرنسية عبر صفحة برنامجها «سات أويت» على منصة إكس «أثار التقرير الذي بُث الأحد الماضي موجة مضايقات ضد أحد الشهود. ولحماية الضحايا، قررنا إزالته من منصاتنا».

وتقول الضحية الخمسينية المدعوة آن، والتي أظهرت وجهها بوضوح أمام الكاميرا، إنها دفعت 830 ألف يورو لمحتالين ادعوا أنهم براد بيت من خلال إرسال صور شخصية مزيفة لها ووثائق هوية جرى تزويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبديد شكوكها.

وادعى براد بيت المزيف حاجته إلى المال لدفع تكاليف عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى، ما مكّنه من ابتزاز مبالغ كبيرة من هذه المرأة، التي أصيبت بالاكتئاب وحاولت الانتحار ثلاث مرات. وذكر التقرير أنها تقدمت بشكوى، وهي الآن ترقد في مستشفى متخصص في علاج الاكتئاب الحاد.

ومنذ بث التقرير، أصبحت المرأة موضع سخرية من جانب مستخدمي الإنترنت الذين انتقدوا ما اعتبروه تصرفاً ساذجاً منها.

ونشر نادي تولوز لكرة القدم في جنوب فرنسا رسالة على منصة إكس مصحوبة بصور مركبة توجّه من خلالها إلى الضحية بسخرية قائلاً: «مرحباً آن، أخبرنا براد أنه سيكون في الملعب يوم الأربعاء (...) ماذا عنك؟». وتحت وطأة الانتقادات، تراجع النادي الفرنسي عن تصريحاته وقدّم «اعتذاراته الصادقة».

ونشرت شبكة نتفليكس رسالة على منصة إكس تتضمن أربعة أفلام متاحة على منصتها يشارك فيها النجم الأميركي. وجاء في الرسالة: «أربعة أفلام لمشاهدتها مع براد بيت (هذا وعد) إنها هدية».