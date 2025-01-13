كيف نجحت في تربية أغنى رجل بالعالم؟.. والدة إيلون ماسك تروي القصة من دبي

شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، جلسة رئيسة، ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، استضافت ماي ماسك، والدة الملياردير إيلون ماسك، بعنوان «كيف نجحت في تربية ثلاثة أبناء منهم أغنى رجل في العالم؟».

وأكدت ماي ماسك، خلال الجلسة التي أدارتها نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، علياء الحمادي، أنها حرصت على تربية أبنائها الثلاثة عقب انفصالها عن زوجها بأفضل صورة ممكنة. كما حرصت أن تكون نموذجاً لـ«الأم القوية»، لاسيما أن عملها كان يقتضي ضرورة السفر بين تسع دول، بالإضافة إلى عملها كطبيبة في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنها ربّت أبناءها على القيام بأدوارهم، وخلقت بداخلهم الشعور بالمسؤولية تجاه كل ما يقومون به.

وتابعت ماي ماسك: «ربّيت ثلاثة أبناء فريدين وحققوا إنجازات غير عادية، فكلٌّ منهم لديه أفكاره الفريدة، وبالحديث عنهم أرى أن كلاً منهم نجح في خلق المساحة الخاصة به وصولاً لما حققوه من إنجازات».

وكشفت عن أن أبناءها الثلاثة لم يرغبوا أبداً في جنيّ الأرباح من وراء أعمالهم، لكنّهم ركّزوا على العمل من أجل الخير، إذ استثمروا في بعض الشركات ولم يكن غرضهم جني الأموال؛ بل مساعدة الآخرين وحل مشكلات العالم، مستشهدة في ذلك بأن ابنها الأكبر (توسكا) الذي عمل في مجال الإنتاج السينمائي، ركّز في أفلامه على ضرورة أن تكون المرأة قوية وليست ضحية، وبدأ العمل على هذه الحبكات في الأفلام لذلك غيّر المفهوم القديم.

وتحدّثت ماسك عن تكوينها الشخصي الذي ساعدها في ذلك: «أنا من أبوين كنديين وتربيت في جنوب إفريقيا ودرست فيها، وحينها قررت دراسة العلوم بدلاً من الآداب، وركزت على مجال التغذية ونجحت فيه».

وتطرّقت ماي ماسك للحديث عن ابنها الأكثر ثراءً في العالم، وهو رجل الأعمال إيلون ماسك: «إيلون لم يكن يرغب بشراء (إكس)، (تويتر سابقاً)، لكنه اشتراه، وحينها اكتشف فساداً كبيراً وكان مصدوماً لما رآه على المنصة، وشرع في تغيير ذلك وتصحيحه، لذلك لم تحبه وسائل الإعلام وهاجمته، لكنني علّمته منذ الصغر ضرورة أن يعبّر صوته عنه، والاقتناع بأنه لن يكون محل توافق من جميع الناس، لذلك يعمل ما يراه مناسباً دون الالتفات إلى الانتقادات».

وأكملت: «من الضروري أن يقوم الشباب بعملهم ليس من أجل التحدي؛ لكن من أجل الخير، فحينما بدأ إيلون بدخول مجال الفضاء تعرض لانتقادات، لكنه نجح فيه، حيث تساعد هذه الابتكارات الفضائية الناس في مختلف الأماكن حول العالم ومنها الغابات والمناطق النائية، مثلما رأينا ذلك في لوس أنجلوس عقب الحرائق، وهذا الأمر يمكن أن نعمل عليه بصورة أفضل بدعم من وسائل التواصل الاجتماعي».

وعن حياته الشخصية، أوضحت أن إيلون ماسك شخص لطيف وعاطفي ومؤدب، كما أنه اعتاد أن يلعب مع أولاده ويجعلهم سعداء، مؤكدة أنها تشعر بالفخر والسعادة حينما تراه يجلس مع رؤساء العالم.

وعن تطوّر علاقة ابنها مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، علّقت: «أعرف أن الرئيس ترامب مهذب للغاية ولديه تواضع شديد، وناجح كذلك في صناعة الفنادق، كما أن نجله يحب الكواكب ويتحدث مع إيلون دائماً عنها، وبالتالي فهناك صداقة بينهما».

وعما إذا كان دخوله لعالم السياسية سيؤثر على نجاحاته واستثماراته: أكدت ماي ماسك، أن هذا الأمر لن يحدث، خاصةً أن إيلون يجتمع مع كل قسم في شركة «تسلا» مثلاً لمدة نصف ساعة، ويعرف كل كبيرة وصغيرة بالشركة والمصانع، ويحبُّه المهندسون، وهذا الأمر يمارسه بالفعل في كل أعماله.

وذكرت ماي ماسك، أن علاقة إيلون بوسائل التواصل الاجتماعي تركّز بصورة أكبر على منصتي «إكس» و«إنستغرام».

وعن شهرتها في الصين وما إذا كان لابنها إيلون علاقة بذلك، أجابت: «لم أفكر في مساعدة ابني في الصين؛ فهذا يخصه هو وأعتقد أن حملات (إكس) ساهمت في خلق علاقة جيدة لي مع العديد من الأصدقاء الصينيين».

ووصفت ماي ماسك دبي بأنها «مدينة رائعة ومدهشة»، إذ تعد هذه الزيارة هي الرابعة لها إلى الإمارات، إذ يجذب انتباهها الإبداع في المعمار وروعة الشعب الإماراتي، فضلاً عن نظافة مدينة دبي.

وفي ختام الجلسة وجّهت ماي ماسك نصيحة للآباء والأمهات بشأن التربية: «عندما يكون لديك أولاد صغار يجب أن تقضي معهم الكثير من الوقت، وحينما يكبرون سيساعدونك في كل شيء.. والمهم أن يكون أطفالك طيبين ومؤدبين ويبحثون عن الخير».