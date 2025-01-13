«شتا حتا».. وسحره الخاص

لـ«شتا حتا» سحره الخاص، حيث النخيل والخضرة، والقمم الشامخة، والبحيرات، والمسارات الجبلية التي تصحب الزوّار في رحلات طويلة، وترحب بضيوف المدينة من داخل الدولة وخارجها، وتمتع العيون بلوحات خلابة، ترسمها الطبيعة البكر في هذا المكان الجميل، الذي يُعد وجهة مميزة للكثيرين، لاسيما خلال هذا الموسم الذي تحلو فيه كل المشاهد في «حتا»، التي تتزيّن بالمهرجانات والفعاليات والأنشطة العائلية، وتتنوّع بين الترفيهية والثقافية والتراثية والرياضية، لإرضاء كل الأذواق والأعمار والجنسيات.