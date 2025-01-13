مكافأة سخية من «فيس بوك» لـ «صادق».. مكتشف الثغرة

في أكتوبر الماضي، حلل باحث أمن البيانات، بن صادق بور، منصة إعلانات شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ اكتشف ثغرة أمنية أتاحت له تشغيل الأوامر على خادم داخلي لـ«فيس بوك» يستضيف المنصة، والسماح له بالتحكم في جهاز الخادم.

وبعد أن أبلغ شركة «ميتا» المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي بالثغرة، التي احتاج صادق بور إلى ساعة واحدة لمعالجتها، منحته الشبكة مكافأة قدرها 100 ألف دولار، ونقل موقع «تك كرانش» عن صادق بور قوله، إنه أرسل تقريراً إلى «ميتا» كتب فيه: «افتراضي أن هذا شيء قد ترغبون في إصلاحه، لأنه موجود داخل البنية الأساسية الخاصة بكم»، وردت «ميتا» على صادق أنه «لا يجب أن يتردد في اختبار نظمها لكشف أي ثغرات في الوقت الذي تعمل على إصلاح الثغرة».

وكانت المشكلة، وفقاً لصادق بور، أن أحد الخوادم التي تستخدمها «فيس بوك» لإنشاء الإعلانات وتقديمها كان عرضة لخلل تم إصلاحه مسبقاً في متصفح «كروم»، الذي تستخدمه «فيس بوك» في نظام الإعلانات الخاص بها.