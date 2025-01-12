محكمة تلغي عقد زواج لأن الزوجة ظنت أن العرس "مزحة"

ألغى قاض أسترالي زواج شخصين من ملبورن بعد أن أخبرت العروس المحكمة أنها شاركت في حفل الزفاف معتقدة أنه كان "مزحة" للترويج على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للوثائق التي نشرتها محكمة الدائرة الفيدرالية والعائلية في أستراليا، ونقلتها محطة "سي أن أن" التقت المرأة وهي في العشرينيات من عمرها بالرجل (في الثلاثينيات من عمره) على منصة مواعدة في سبتمبر 2023 ، ثم التقيا شخصيًا في اليوم التالي وبدآ في المواعدة.

وأخبرت المرأة محكمة الأسرة أن الرجل تقدم لها وقبلت، وبعد يومين تزوجا في حفل في سيدني لكن المرأة اعتقدت أن الزفاف كان "مجرد تمثيلية". وقالت المرأة إن العريس طلب منها حضور حفل زفاف مرتدية فستانًا أبيض لأنه سيكون هناك حفل يرتدي فيه جميع الضيوف اللون الأبيض وبما أن الرحلة كانت مخططة مسبقًا وحضروا سابقًا حفلًا أبيض في كوينزلاند، فإنها "لم تشك أبدًا في أي شيء مريب". وأكدت أن الفستان الذي ارتدته لم يكن فستان زفاف، وفقًا لوثائق المحكمة.

وعندما وصلت إلى الحفل، قالت إنها لم تر أي شخص آخر يرتدي اللون الأبيض.

وعندما سألت الرجل عما يحدث، "سحبني جانبًا، وأخبرني أنه ينظم حفل زفاف مقلبًا على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، على وجه التحديد، إنستغرام، لأنه يريد تعزيز محتواه، ويريد البدء في تحقيق الدخل من صفحته على إنستغرام"، حسبما سمعت المحكمة.

وقالت إن العريس كان مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي - وهو ادعاء نفاه، لكنه اعترف بوجود أكثر من 17000 متابع على إنستغرام.

وقالت المرأة إنها تعتقد أن الزواج قانوني فقط إذا تم في المحكمة، وأنها اتصلت بصديقة لطلب المشورة بشأن ما كان يحدث. وأخبرتها صديقتها أنها لا تستطيع الزواج قانونيًا دون تقديم إشعار بنية الزواج، وفقًا لوثائق المحكمة. وبعد أن طمأنتها، مضت المرأة قدمًا في الحفل. وأخبرت المحكمة أنها سعيدة "بالتمثيل" لأن العريس أخبرها أنه كان بإمكانه استخدام أي شخص للفيديو لكنه أراد استخدامها حتى لا تشعر بالغيرة.

ووفقًا لوثائق المحكمة، لم يحضر أي من عائلة العروس أو أصدقائها - كان الحاضرون الوحيدون مصور وصديق للمصور. لكن المرأة غضبت بشدة عندما علمت في فبراير 2024 أن الزواج كان حقيقيًا وأنه حدث لأن الرجل كان يطلب اللجوء.

وكان إشعار الزواج يحمل توقيعين. ومع ذلك، أنكرت العروس رؤيته أو التوقيع عليه، وفقًا لوثائق المحكمة.

وفي حكمه، قال القاضي جوشوا ويلسون إنه "من غير المعقول أن يخطب الزوجان في أواخر ديسمبر ثم يتزوجان بعد يومين". وبينما أقر القاضي بإمكانية حدوث الزيجات المتسرعة، أشار إلى حقيقة أن "موظف حفل الزفاف تم تعيينه قبل أكثر من شهر" من تقدم الرجل للمرأة.

وخلص إلى أن المرأة شاركت في حفل الزفاف معتقدة أنه حيلة لوسائل التواصل الاجتماعي وحكم بأنه ليس زواجًا صالحًا من الناحية القانونية.