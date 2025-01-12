«الحمى القلاعية» تغلق حديقتي حيوان برلين مؤقتاً

بعد اكتشاف تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين، أغلقت حديقتا الحيوان في العاصمة الألمانية أبوابهما مؤقتاً.

وقال مديرو حديقة حيوان برلين في وسط المدينة وحديقة «تيربارك» للحياة البرية في الضواحي الشرقية للمدينة إنه تم اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي هذا المرض بشكل أكبر.

وقالت حديقة الحيوان في بيان إنه تم تنسيق الإجراء الاحترازي مع السلطات.

ويمثل تفشي المرض في ولاية براندنبورغ التي تحيط ببرلين أول ظهور معروف لمرض الحمى القلاعية في ألمانيا منذ عام 1988 وأول حالة على الإطلاق في الولاية.

وظلت ألمانيا خالية من المرض وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من أن المرض لا يشكل خطراً على البشر، فقد يكون له تأثير مدمر على الماشية ويشكل تهديداً اقتصادياً للمزارعين.