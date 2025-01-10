مصر..400 عداء يتسابقون وسط معابد الفراعنة بالأقصر

انطلقت من ساحة معبد الملكة حتشبسوت غربي مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، صباح اليوم الجمعة، الدورة الـ 32 من ماراثون مصر الدولي، بمشاركة 400 عداء ينتمون لـ 45 دولة عربية وأجنبية بينها ألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا، وفرنسا، والصين، وأيرلندا، والبرازيل، وإسبانيا، وكندا، واليابان، والولايات المتحدة، وهولندا، وبولندا وأستراليا، بجانب مصر، والسعودية، والأردن، والبحرين.

وبحسب ما قاله جاسر رياض، رئيس الماراثون، لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) فقد جرت المنافسات بين المشاركين بين معابد الفراعنة، التي شيدها قدماء المصريين في جبانة طيبة القديمة قبل آلاف السنين، مارين بمعابد الرامسيوم، وسيتي الأول، وامنحتب الثالث، ومرنبتاح، والمئات من مقابر نبلاء مصر القديمة.

وقال نائب محافظ الأقصر، الدكتور هشام أبوزيد لـ(د ب أ)، إن الماراثون، حدث سنوي مهم على الأجندة السياحية المصرية، ويأتي في إطار مساعي المحافظة لتنويع منتجها السياحي، وجذب مزيد من السياح عبر تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى ما تملكه المدينة من مقومات جعلتها تتصدر قائمة مقاصد السياحة الثقافية بالعالم.

