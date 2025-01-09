فوائد النظام الغذائي المشترك بين الأزواج في تقليل الوزن الزائد

أجرى فريق من الباحثين في جامعة بورنموث بإنجلترا، دراسة هامة تركّز على مدى أهمية النظام الغذائي المشترك بين الأزواج في مجال فقدان الوزن.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "التغذية والصحة". أن الأزواج الذين يتبعون نظاما غذائيا معا يفقدون وزنا أكبر من أولئك الذين يتبعونه بمفردهم. إذ تبين أن كل شريك يخسر في المتوسط 2.25 كغ أكثر عندما يتعاون مع شريكه في معالجة عادات الأكل غير الصحية.

وأوضح الباحثون أن هذه النتيجة تعود إلى أن الأزواج غالبا ما يتبعون أنماطا غذائية مشابهة، ما يساهم في تعزيز جهودهم المشتركة نحو إنقاص الوزن.

وقالوا إن "التأثير المتتالي" قد يساهم أيضا في نجاح الأزواج في فقدان الوزن. ويعني ذلك أن جهود أحد الزوجين في إنقاص الوزن قد تؤثر إيجابيا على الآخر حتى وإن لم يكن الشريك الثاني يشارك بنشاط في النظام الغذائي.

وتبرز هذه النتائج مدى أهمية نصائح إنقاص الوزن الموجهة للأزواج، ما يعكس قدرة التعاون بين الزوجين على تعزيز النجاح في تغيير العادات الغذائية.

واختتم الباحثون دراستهم بالتأكيد على أن استهداف الأزواج في التدخلات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل في عملية إنقاص الوزن.