اليقطين يحوي عناصر معدنية تسرع عملية حرق الدهون

أفادت أخصائية التغذية ماريا كالوشينا بأن اليقطين يحتوي على مواد مغذية وفيتامينات وعناصر معدنية مفيدة لصحة الجسم, بما فيها فيتامين Т (L- كارنيتين)، الذي يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويحرق الدهون، ويخفض مستوى الكوليسترول.

وتقول كالوشينا: "يعتبر اليقطين منتجا ممتازا ينصح من يعاني من الوزن الزائد والسمنة بتناوله لأنه يحتوي على فيتامين T، أو L-carnitine، الذي يسرع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ويحرق الدهون، ويخفض نسبة الكوليسترول. كما يحتوي اليقطين على فيتامين K، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في عملية تخثر الدم، ويساعد على الوقاية من هشاشة العظام لدى البالغين، ويعزز امتصاص فيتامين D لدى الأطفال، ويمنع الكساح".

ووفقا لها، يحتوي اليقطين أيضا على نسبة عالية من الزنك الذي يساعد منظومة المناعة على محاربة الفيروسات ويخفض مستوى الكورتيزول -هرمون الإجهاد، وينظم مستوى السكر في الدم ويساعد في حالة مقاومة الأنسولين. كما يساعد تناول اليقطين على تحسين حالة الشعر والجلد والأظافر.

وتشير الطبيبة، إلى فوائد عصير اليقطين وتوصي بشوي اليقطين باستخدام الزيت الذي من الأفضل إضافته بعد المعالجة الحرارية، حيث أن الفيتامينات الموجودة في اليقطين قابلة للذوبان في الدهون والزيت الجيد، مثل زيت الزيتون، يساعد على امتصاصها.

ووفقا لها، يمكن إضافة اليقطين إلى الفطائر والسلطات وإلى اللحم المفروم، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض السعرات الحرارية للحم ويعطيه مذاقا حلوا.