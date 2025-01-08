«كولدبلاي» في أبوظبي ضمن جولتها العالمية

يستقبل استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي حفل فرقة كولدبلاي المنتظر، في إطار جولة الفرقة العالمية «ميوزيك أوف ذا سفيرز». وستقام الحفلات في أيام التاسع و11 و12 و14 يناير الجاري، تبدأ الأمسية بعرضٍ مميز للفنان الفرنسي شون، نجم الهيب هوب المعاصر، تليه إليانا، المغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية الشهيرة بمزيجها الفريد من الموسيقى العربية والبوب، ثم يبدأ عرض كولدبلاي، حيث ستعتلي الفرقة المسرح مع أداءٍ لا ينسى، يتضمن مجموعة من أشهر أغانيهم، مع تأثيرات بصرية مذهلة تشكل جزءاً من جولة «ميوزيك أوف ذا سفيرز». وتحظى فرقة كولدبلاي بشهرة عالمية واسعة وتحقق إصداراتها الموسيقية أرقاماً قياسية ومبيعات تتصدر أغلب تصنيفات المبيعات والأرباح.